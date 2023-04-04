Рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes впервые возглавил Бернар Арно. Кто еще вошел в топ-10?

В общей сложности состояние миллиардеров планеты сейчас составляет 12,2 триллиона долларов, что на 500 миллиардов меньше, чем в марте 2022 года (12,7 триллиона). Почти половина списка стала беднее, чем год назад, включая Илона Маска, который опустился с первого на второе место после того, как его дорогостоящее приобретение Twitter привело к падению стоимости акций Tesla. Бернар Арно стал первым французом, возглавившим рейтинг.

Соединенные Штаты по-прежнему могут похвастаться наибольшим количеством миллиардеров: 735 членов списка имеют совокупное состояние в 4,5 триллиона долларов. Китай, включая Гонконг и Макао, остается вторым с 562 миллиардерами, чье совокупное состояние оценивается в 2 триллиона долларов, за ним следует Индия со 169 миллиардерами (675 миллиардов). Для расчета чистой прибыли аналитики Forbes использовали стоимость акций и обменные курсы по состоянию на 10 марта 2023 года.

Топ-10 богатейших людей мира — по версии Forbes:

Бернар Арно (LVMH, Франция) — 211 млрд долларов; Илон Маск (Tesla, SpaceX, США) — 180 млрд долларов; Джефф Безос (Amazon, США) — 114 млрд долларов; Ларри Эллисон (Oracle, США) — 107 млрд долларов; Уоррен Баффетт (Berkshire hathaway, США) — 106 млрд долларов; Вилл Гейтс (Microsoft, США) — 104 млрд долларов; Майкл Блумберг (Bloomberg, США) — 94,5 млрд долларов; Карлос Слим Хелу (Telecom, Мексика) — 93 млрд долларов; Мукеш Амбани (Reliance Industries, Индия) — 83,4 млрд долларов; Стив Балмер (Microsoft, США) — 80,7 млрд долларов.

Самой богатой женщиной мира в 2023 году стала совладелица L'Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс — ее состояние оценивается в 80,5 миллиарда долларов, что позволило бизнесвумен занять 11 строчку рейтинга.

В 2022 году тройку лидеров международного рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes возглавлял Илон Маск. Джефф Безос занимал второе место, тогда как третье — нынешний лидер Бернара Арно.