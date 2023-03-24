Средняя зарплата выросла до 80 тысяч рублей в Петербурге

Средняя зарплата в Петербурге в январе 2023 года составляла 80 112 рублей. Как отмечают в статистической службе, следующими в списке по уровню средней зарплаты располагается в сфере воздушного и космического транспорта. Там работники получают в среднем 145 тысяч рублей.

В сфере водного транспорта в Петербурге в среднем могут получать 138,2 тысячи рублей, а в области связи и информации — 135,5 тысяч рублей. В Ленинградской области средние зарплаты за год тоже подросли. Этот показатель в регионе увеличился на 10,7%, до 58 903 рублей.