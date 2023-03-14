Петербуржцы любят есть сами и кормить питомцев: Яндекс Маркет опубликовал результаты потребительского опроса

За прошедший год такие покупки хотя бы раз делали 68% и 50% опрошенных людей соответственно (в целом по стране цифры составили 55% и 41%). А вот выходить в магазин жители Петербурга не стремятся: большинство участников опроса (84%) закупаются в Сети минимум раз в месяц, а каждый третий — раз в неделю.

Еще одна характерная особенность петербуржцев — страсть к подержанным вещам, особенно к одежде и обуви: в прошлом году покупки б/у товаров совершили 38% респондентов.