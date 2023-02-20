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Финансы

Зарплаты в Петербурге и Ленобласти показали наилучшую динамику среди всех регионов России

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По итогам 2022 года рост доходов составил 11%.

Shutterstock.com

По подсчетам аналитиков hh.ru, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», в Петербурге и Ленобласти совокупный ежемесячный доход по итогам 2022 года составил 94 693 рубля, что на 11% больше показателей 2021-го (85 466 рубля). Такая динамика — наилучшая среди всех регионов России: следом идут Сибирский, Южный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа, где зарплаты выросли на 8%.

hh.ru

В среднем по России фактический ежемесячный доход работников компаний вырос за год почти на 5 тысяч рублей и достиг 87 947 рублей (+5,6%). Москва и область продолжают уступать лидерство по темпам прироста зарплат — тренд продолжается с 2020 года. При этом зарплаты в московском регионе остаются самыми высокими в стране и зафиксировались на уровне 118 тысяч рублей.

Лидерами по приросту совокупного дохода — зарплата плюс премии и бонусы, выраженные в деньгах, — в 2022 году стали менеджеры среднего звена, чьи доходы за год выросли на 7% и достигли 130 315 рублей. Следом (+6%) идут менеджеры управленческого звена и начинающие специалисты — их доходы составили 206 096 и 38 335 рублей соответственно. «Отсутствие динамики совокупного дохода в 2022 году показали топ-менеджеры, тем не менее их заработок в месяц составил чуть менее 600 тысяч рублей», — резюмировали аналитики.

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