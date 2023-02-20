Зарплаты в Петербурге и Ленобласти показали наилучшую динамику среди всех регионов России

В среднем по России фактический ежемесячный доход работников компаний вырос за год почти на 5 тысяч рублей и достиг 87 947 рублей (+5,6%). Москва и область продолжают уступать лидерство по темпам прироста зарплат — тренд продолжается с 2020 года. При этом зарплаты в московском регионе остаются самыми высокими в стране и зафиксировались на уровне 118 тысяч рублей.

Лидерами по приросту совокупного дохода — зарплата плюс премии и бонусы, выраженные в деньгах, — в 2022 году стали менеджеры среднего звена, чьи доходы за год выросли на 7% и достигли 130 315 рублей. Следом (+6%) идут менеджеры управленческого звена и начинающие специалисты — их доходы составили 206 096 и 38 335 рублей соответственно. «Отсутствие динамики совокупного дохода в 2022 году показали топ-менеджеры, тем не менее их заработок в месяц составил чуть менее 600 тысяч рублей», — резюмировали аналитики.