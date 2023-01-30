Правительство расширило возможности получения льготной ипотеки для IT-специалистов

Сейчас, по словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, на льготу может претендовать 20 тысяч организаций. Ранее под требования подходили порядка 12 тысяч компаний. Расширен также возрастной диапазон получателей ипотеки: теперь на льготный кредит могут претендовать специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно, а не от 22 до 44 лет, как было ранее.

Требование по минимальной зарплате для айтишников в размере 150 тысяч рублей оставлено только для Москвы. Для остальных городов-миллионников, включая Петербург, оно снижено до 120 тысяч рублей в месяц, для других российских городов – до 70 тысяч рублей в месяц. «Ежемесячный доход IT-специалиста теперь будет определяться исходя из места работы, указанного в трудовом договоре: это не обязательно только головной офис компании, им может быть и региональный филиал. Прежнее требование о том, что размер зарплаты заявителя на такой жилищный кредит должен соответствовать тому городу, где находится головной офис компании, безусловно усложняло получение IТ-ипотеки для специалистов в регионах», — пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, смягчены требования по стажу работы. Теперь для сохранения льготной ставки получатель ипотеки должен отработать в аккредитованной IT-компании минимум пять лет, а не весь срок кредита, как было установлено ранее. Если сотрудник уволится, льготная ставка сохранится в течение полугода, а не трёх месяцев, как было раньше. Льготная ипотека для специалистами IT-компаний распространяется только на новостройки. Максимальный размер кредита составит 9 млн рублей для регионов и 18 млн — для городов-миллионников. Первоначальный взнос – 15%.

Предельная ставка IТ-ипотеки осталась на том же уровне, до 5% годовых. В прошлом году средняя ставка составила 4,04%. Но при этом эксперты отмечали, что льготная ипотека оказалась не такой уж выгодной. Лишь 10% специалистов, которые подходили под прежние параметры программы, решили ею воспользоваться.