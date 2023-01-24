Расходы Петербурга впервые в истории превысили 1 трлн рублей

Прошлый год завершился с лучшими финансовыми показателями, чем ожидалось, сказал губернатор Александр Беглов. Он добавил, что рост доходов по сравнению с 2021 годом увеличился на 137,9%, а собственные доходы поднялись на 41,9%.
В бюджет Петербурга за 2022 год получили доходов в сумме 1 трлн 162,9 млрд рублей. Преодолеть планку в 1 трлн рублей планировалось только в 2024 году. Такие данные привели на заседании правительства города.
Кроме того, расходная часть бюджета также перевалила за отметку в 1 трлн 43,2 млрд рублей. В абсолютных цифрах расходы превысили показатели 2021 года почти на 247 млрд рублей.
Самый большой рост у промышленной сферы Петербурга, за 11 месяцев прошлого года индекс производства составил 104,7%. При этом в обрабатывающих отраслях он достиг 106,2%.
На национальные проекты расходы бюджета составили 35 млрд рублей, что превысило показатели 2021 года. В 2022 году на их финансирование выделили 973,4 млрд рублей.
Больше всего денег потратили на следующие госпрограммы:
- Развитие транспортной системы — 240,5 млрд рублей (24,7% в общем объеме исполнения программных расходов),
- Развитие образования — 209,6 млрд рублей (21,5% в общем объеме программных расходов),
- Развитие здравоохранения — 169,2 млрд рублей (17,4% в общем объеме программных расходов),
- Социальная поддержка граждан — 109 млрд рублей (11,2% в общем объеме исполнения программных расходов).
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