Расходы Петербурга впервые в истории превысили 1 трлн рублей

В бюджет Петербурга за 2022 год получили доходов в сумме 1 трлн 162,9 млрд рублей. Преодолеть планку в 1 трлн рублей планировалось только в 2024 году. Такие данные привели на заседании правительства города.

Кроме того, расходная часть бюджета также перевалила за отметку в 1 трлн 43,2 млрд рублей. В абсолютных цифрах расходы превысили показатели 2021 года почти на 247 млрд рублей.

Самый большой рост у промышленной сферы Петербурга, за 11 месяцев прошлого года индекс производства составил 104,7%. При этом в обрабатывающих отраслях он достиг 106,2%.

На национальные проекты расходы бюджета составили 35 млрд рублей, что превысило показатели 2021 года. В 2022 году на их финансирование выделили 973,4 млрд рублей.

Больше всего денег потратили на следующие госпрограммы: