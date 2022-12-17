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Росстат подчитал, на сколько за год подорожали оливье и селедка под шубой

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Стоимость продуктов для традиционных новогодних салатов в среднем по стране выросла за год на 8,53% для оливье и 5,52% для сельди под шубой.

Shutterstock.com

Значительнее всего в цене прибавили зеленый горошек и маринованные огурцы (+17,94%), майонез (+14,41%), вареная колбаса (+7,83%) и селедка (+18,39%). А вот дешевле стали куриные яйца, овощи и картофель (-33,26%).

В среднем на приготовление четырех порций оливье в 2022 году придется потратить 480,69 рубля, а селедки под шубой — 224,68 рубля. Самые дорогие салаты выйдут у жителей Чукотки и Камчатки — 792 и 788 рублей соответственно. Самое дешевое приготовление, по данным Росстата, оказалось в Мордовии и Белгородской области (377 и 360 рублей).

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