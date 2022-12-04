Россияне задолжали более 630 миллиардов рублей по потребительским кредитам

Общее число задержек по потребкредитам более чем на 90 дней составляет 4,03 миллиона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой «Скоринг бюро». «В последние месяцы виден легкий восходящий тренд уровня риска, который в настоящее время может быть практически безболезненно абсорбирован кредитной системой», — сказано в отчёте.

В октябре количество открытых россиянами потребительских ссуд увеличилось на 1,4% и впервые достигло показателя в 34,3 миллиона. Всего клиенты российских банков взяли в кредит 7,4 триллионов рублей.

Количество выданных ипотечных кредитов в августе в России также выросло на 26%. Общий объем оформленной ипотеки в стране за последний месяц лета составил 405,35 миллиарда рублей.