Петербург не вошел в топ-10 регионов по уровню зарплат

Как пишет РИА Новости, в лидерах оказались северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Первое место заняла Чукотка. Там почти 50% сотрудников получают зарплату в 100 тысяч рублей и более. Следом идут ЯНАО (43,8%), Магаданская область (33,6%), Ненецкий автономный округ (33,4%), Москва (32,6%).

В исследовании агентства отмечается, что с сентября 2021 года по август 2022 года порядка 9,9% россиян зарабатывали более 100 тысяч рублей в месяц. В прошлогодней работе доля высокооплачиваемых работников составляет 8,8%, в 2020 году — 7,9%.