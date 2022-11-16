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Финансы

Петербургским муниципальным служащим поднимут зарплату «за особые условия труда»

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Такой законопроект приняли депутаты ЗакСа в первом чтении. В нем речь идет об увеличении ежемесячной надбавки к должностному окладу.

Shutterstock.com

Как объяснил представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко, на данный момент в Петербурге около 2,4 тысяч муниципальных служащих, около 400 должностей в муниципалитетах свободны. По его словам, эту ситуацию хотят справить за счет увеличения зарплат.

Планируется увеличить надбавки с трех до пяти должностных окладов. На эти цели потребуется выделить из бюджета порядка 231 млн рублей.

В результате, средняя зарплата муниципального служащего увеличится с 45 до 53 тысяч рублей. Если законопроект поддержат, то новые правила оплаты труда в муниципалитетах вступят в силу уже с 1 января 2023 года.

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