Петербургские депутаты приняли окончательные корректировки бюджета

Поправки к проекту бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов представил глава Бюджетно-финансового комитета Михаил Барышников. В документе также сказано, что доходная часть на 2022 год вырастет на 183,9 млрд рублей, в том числе за счет федеральных поступлений в объеме 3,3 млрд рублей. Итоговые расходы также поднимутся на 73,7 млрд рублей. А профицит составит 41,8 млрд рублей.

Кроме того, в законе прописано, что будет увеличен резервный фонд до 48,2 млрд рублей почти в два раза. Раньше он составлял 27,5 млрд рублей.

Как отметил вице-губернатор Алексей Корабельников в своем telegram-канале, дополнительные средства Петербург направит на реализацию соцполитики (+3,1 млрд), транспорт (+6,6 млрд на закупку автобусов), дорожное строительство (+38,1 млрд на развязку у Шкиперского протока, Витебскую развязку и подготовку ко второму этапу ШМСД), здравоохранение (+11,5 млрд), образование (+1,3 млрд).

Кроме того, на 2 млрд рублей вырастут ассигнования Фонду развития промышленности Петербурга, на миллиард — Фонду содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.