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Финансы

Сколько петербуржцам нужно денег для счастья? Рассказали в исследовании

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В среднем жителям города нужно около 197 тысяч рублей в месяц. В апреле 2022 года эта сумма была в районе 195 тысяч рублей, в ноябре 2021 — 192 тысяч рублей.

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В топ-5 городов с наиболее высокими денежными запросами — Москва (250 тысяч рублей), Ростов-на-Дону (205 тысяч), Владивосток, Екатеринбург, Красноярск и Тюмень (по 200 тысяч). Петербург (197 тысяч) занимает лишь седьмую строчку.

Как сказано в исследовании SuperJob, мужчинам, чтобы ощущать себя счастливыми, нужно больше денег, чем женщинам: 226 против 182 тысяч рублей соответственно. Также финансовые запросы увеличиваются с возрастом: 150 тысяч рублей у молодежи до 24 лет и 222 тысячи у россиян старше 45-ти.

Кроме того, отмечается, что денежные аппетиты растут с увеличением уровня реальных доходов: так, людям с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц для счастья достаточно 160 тысяч рублей, а те, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей, оценивают счастье в среднем в 255 тысяч.

Отмечается, что в конце прошлого года петербуржцы хотели для ощущения счастья 192 тысячи рублей. За год желаемая сумма выросла всего на пять тысяч, или около 3%. Это ниже среднего по стране показателя в 8%.

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