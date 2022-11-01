Турецкие отели начали принимать карты «Мир» через российские платежные сервисы

В call-центре отеля Papillon Zeugma Relaxury сообщили, что после приостановки работы банка Ziraat с «Миром» в гостинице подключили российскую систему Sigma. Через нее платежи отправляются в российский банк за вычетом комиссии.

Аналогичное решение приняли в Papillon Belvil. Помимо «Мира», в отеле также принимают карты Visa и Mastercard, выпущенные в России. Уточняется, что стоимость покупки рассчитывается в евро, затем терминал показывает сумму в рублях (по курсу примерно 72-74 рубля за евро). Если конечная цена покупателя не устраивает, он может изменить способ оплаты товара.

Кроме того, три отеля турецкой сети Nirvana также сообщили, что продолжают принимать карты «Мир». Однако там не уточнили, какой банк или сервис принимает транзакции с российских карт. Добавляется, что турецкий банк Vakifbank подтвердил сотрудничество с российскими банковскими системами. Остальные кредитные организации на запрос издания не ответили.