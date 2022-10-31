В Смольном назвали среднюю зарплату в Петербурге

«Уровень среднемесячной заработной платы в Петербурге остается выше среднероссийского. Рассчитываем на постепенное восстановление потребительского спроса», — отметил Москаленко.

Кроме того, в отчете говорится, что индекс потребительских цен в сентябре 2022 года к декабрю 2021-го составил 110,0%. Однако потребительский спрос еще не пришел в норму: оборот розничной торговли за с января по август составил 1,5 трлн рублей, что в сопоставимых ценах на 9,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. А вот оборот точек общепита подрос и за 9 месяцев составляет 109,1 млрд рублей — 105,3% к аналогичному периоду прошлого года. Оборот организаций в январе-сентябре 2022 года вышел 23,7 трлн рублей.

В аппарате вице-губернатора Петербурга подчеркнули, что некоторые отрасли все еще пытаются адаптироваться в условиях санкций. С января по август индекс промышленного производства (ИПП) составил 101,8% к соответствующему периоду 2021 года. В обрабатывающих производствах ИПП вырос на 2,6%. Больше всего взлет заметили у предприятий по выпуску изделий из кожи (+59,8%), производств одежды (+57,7%); бумаги и бумажных изделий (+48,8%); мебели (+37,8%); пищевых продуктов (+22,7%) и других отраслей.

Хуже всего дела обстоят у автопрома. В этом секторе производство снижается уже 7 месяцев. За январь-сентябрь оно упало на 12,3%.

А строительная отрасль за отчетный период выполнила работы на 342,1 млрд рублей. С начала года ввели 2 543,5 тысяч квадратных метров жилья, что примерно соответствует прошлогоднему уровню. Объем услуг по транспортировке и хранению за 9 месяцев составил 982,9 млрд рублей и увеличился на 28,9%. Рост в сфере телекоммуникаций, по подсчетам экспертов, находится на уровне 9,8%.