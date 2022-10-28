Минцифры предложило упростить правила выдачи ипотеки для российских IT-специалистов

«Льготной ипотекой Минцифры смогут воспользоваться сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний. Раньше компания должна была получать налоговые льготы. Также снижены требования к уровню дохода сотрудника и повышен максимальный возраст. Упрощены и условия по трудоустройству», – говорится в сообщении.

Среди новых требований для получения льготной ипотеки: