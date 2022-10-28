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Минцифры предложило упростить правила выдачи ипотеки для российских IT-специалистов

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Проект постановления с новыми правилами внесен в правительство. Льготной ипотекой смогут воспользоваться сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний, сообщили в Telegram-канале министерства.

Shutterstock.com

«Льготной ипотекой Минцифры смогут воспользоваться сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний. Раньше компания должна была получать налоговые льготы. Также снижены требования к уровню дохода сотрудника и повышен максимальный возраст. Упрощены и условия по трудоустройству», – говорится в сообщении.

Среди новых требований для получения льготной ипотеки:

  • Компания должна быть включена в реестр ИТ-компаний. Уровень зарплаты до вычета НДФЛ должна составлять не меньше 120 тыс. рублей для городов-миллионников кроме Москвы (для Москвы остается прежний уровень в 150 тыс. рублей) и не меньше 70 тыс. рублей для других населенных пунктов (прежний уровень – 100 тыс. руб.);
  • Возраст сотрудника от 18 до 50 лет включительно (раньше было с 22 до 44);
  • После предоставления ипотеки обязательно работать в аккредитованных ИТ-компаниях нужно только в течение 5 лет Предыдущие правила предполагали такое трудоустройство на весь срок кредита;
  • Если сотрудник уволился из аккредитованной ИТ-компании, льготная ставка сохраняется в течение 6 месяцев.
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