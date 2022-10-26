Петербург вышел на годовой доход в 1 трлн рублей раньше установленного срока

«Задача-минимум на 2023-й год — удержать высоту в 1 трлн рублей. А в 2024-м и 2025-м годах добиться роста доходов», — сказал губернатор во время доклада о проекте бюджета на 2023-2025 годы. Он добавил, что рост поступлений в казну города показывает самые высокие темпы за последние 16 лет, а доходы выше плана в 2021 году составили 217 млн рублей.

Беглов также отметил, что доходы на 2023 год рассчитаны с небольшим сокращением относительно 2022 года, что связано с «беспрецедентными вызовами для экономики и новыми бюджетными рисками».

Как сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, в рамках разработанных мер в условиях вводимых санкций бюджетом Петербурга предусмотрено 30,5 млрд рублей для обеспечения развития экономики города: «В следующем году планируем увеличить эту сумму на 10 млрд рублей. Проект бюджета Санкт-Петербурга принят депутатами в первом чтении за основу».