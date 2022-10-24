СПБ Биржа возобновляет продажу заблокированных иностранных бумаг

Инвесторы с 31 октября смогут совершать сделки по этим активам на общую сумму 312 млн долларов. Расчетный депозитарий биржи СПБ Банк переведет с неторговых разделов субсчетов на торговые 680 бумаг, сообщили в пресс-службе торговой площадки.
Это стало возможно после договоренности биржи с иностранным институциональным инвестором.
«Этот инвестор обменяет внутри СПБ Банка свои свободно обращающиеся иностранные ценные бумаги, в цепочке учета прав, на которые нет НРД, на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые находятся на неторговых разделах участников торгов, и цепочка учета прав, по которым включает НРД», — пояснили на бирже.
Затем банк распределит обменянные бумаги среди брокеров пропорционально количеству ценных бумаг, которые у них есть на неторговых разделах. Планируется разблокировать часть акций Apple, Cisco, Coca-Cola, Dell, Domino’s Pizza, Ford, Johnson & Johnson, Microsoft, Moderna, NIKE, Pfizer, Virgin Galactic, Visa и других компаний.
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