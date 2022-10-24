СПБ Биржа возобновляет продажу заблокированных иностранных бумаг

Это стало возможно после договоренности биржи с иностранным институциональным инвестором.

«Этот инвестор обменяет внутри СПБ Банка свои свободно обращающиеся иностранные ценные бумаги, в цепочке учета прав, на которые нет НРД, на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые находятся на неторговых разделах участников торгов, и цепочка учета прав, по которым включает НРД», — пояснили на бирже.

Затем банк распределит обменянные бумаги среди брокеров пропорционально количеству ценных бумаг, которые у них есть на неторговых разделах. Планируется разблокировать часть акций Apple, Cisco, Coca-Cola, Dell, Domino’s Pizza, Ford, Johnson & Johnson, Microsoft, Moderna, NIKE, Pfizer, Virgin Galactic, Visa и других компаний.