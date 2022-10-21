Брокер «Атон» проведет автоматическую конвертацию валюты в рубли на счетах до $20 000

«Чтобы помочь клиентам избавиться от небольших валютных остатков и не переплачивать при этом комиссию за хранение и обмен валюты, 31 октября мы проведем автоматическую конвертацию валют недружественных стран в рубли. Она будет проведена для клиентов с валютными остатками объемом до 20 000 USD (оценивается по каждой отдельной валюте). Комиссия за конвертацию взиматься не будет», – указано на сайте брокера.

Чтобы отказаться от автоматической конвертации, необходимо до 31 октября связаться с персональным финансовым консультантом или позвонить по телефону горячей линии.

Указано также, что комиссия за хранение валюты будет увеличена. «Риски блокировки иностранной валюты продолжают расти, поэтому мы вынуждены повысить комиссию за хранение валюты недружественных стран (долларов, евро, фунтов и франков) до 12%».