СМИ: турецкие банки усложнили оформление карт для россиян

Собеседник издания рассказал, что обошел свыше 15 отделений крупных турецких банков, прежде чем открыл счет в одном из них. По его словам, многие отделения требовали разрешение на работу в Турции, некоторые утверждали, что не открывают счета иностранцам, один банк попросил заградительный депозит 5 тыс, еще один — безвозвратную комиссию (не депозит) в размере 2 тыс. лир (около $107).

При этом многие россияне пользуются услугами посредников, которые помогают ускорить процедуру открытия счета. Один из таких посредников рассказал РБК, что в настоящее время с россиянами, не имеющими вида на жительство, работают только четыре банка.

«Если человек обратится в банк самостоятельно, то с высокой долей вероятности ему могут отказать в обслуживании. Но сотрудники турецких банков не могут прямо сказать «нет», поэтому придумывают условия, на которые человек не согласится. Например, просят разместить депозит на неподъемную сумму», — сообщила РБК еще один банковский посредник Елена Чернышова.

Такие трудности при оформлении карт Чернышова объясняет тем, что банковские сотрудники не справляются с сентябрьским наплывом россиян, желающих оформить счета. Поэтому они создают дополнительные преграды для уменьшения потока людей.