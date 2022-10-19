Исследование: в России живут 435 центимиллионеров — их состояние свыше $100 млн

Среди центимиллионеров — владельцы технологических и мультинациональных компаний, финансисты и наследники состояний. В рейтинге по числу сверхбогатых людей первую строчку заняли США — 9730 центимиллионеров, на втором месте Китай — 2021 человек, на третьем Индия — 1132 человека.

По данным аналитиков, наибольшими темпами число центимиллионеров в ближайшее десятилетие будет расти в странах Азии и Африки. В Индии к 2032 году ожидается рост числа центимиллионеров на 80%.

Как сообщает Forbes, гендиректор Henley & Partners Юрг Штеффен отмечает, что уровень состояния в $100 млн означает, что его обладатель «вряд ли когда-либо снова будет беспокоиться о деньгах».

Согласно исследованию, за последние 20 лет количество сверхбогатых людей увеличилось более чем вдвое. В рейтинге ниже России по количеству центимиллионеров оказались Франция — 380 человек и Италия — 298.