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Финансы

Универсальное пособие для семей с детьми и беременных планируют ввести в России с 2023 года

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Соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении. Величина пособия, как отмечается в пояснительной записке, будет зависеть от дефицита дохода семьи. 

Shutterstock.com

«Законопроектом предусматривается предоставление универсального пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также семьям с детьми до 17 лет с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума», — сказано в документе.

Как указано на сайте Госдумы, пособие должно объединить несколько действующих:

  • ежемесячное пособие беременной женщине,
  • пособие по уходу за ребенком до полутора лет,
  • ежемесячные выплаты в связи с рождением первого, второго и третьего ребенка до достижения ими трех лет,
  • ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от трех до восьми лет и от восьми до 17 лет. 

«Величина пособия, как отмечается в пояснительной записке, будет зависеть от дефицита дохода семьи и составлять 50 %, 75 % или 100 % регионального прожиточного минимума для детей (при назначении универсального пособия гражданам, имеющим детей) — или 50 %, 75 % или 100 % регионального прожиточного минимума трудоспособного населения (при назначении универсального пособия беременной женщине)», – сообщили в Госдуме.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

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