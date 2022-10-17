В Петербурге открылся музей Центрального банка России

Главный банк Российской Империи учрежден Александром II в 1860 году. Тогда же был выпущен устав, который прописывал назначение банка: он создавался «для оживления торговых оборотов и упрочнения денежной кредитной системы». Как пишет «Деловой Петербург», документ сохранился и стал одним из экспонатов музея Центрального банка России. Подробнее о создании финансовой организации посетителям экспозиции расскажут технологии дополненной реальности — достаточно поднести телефон с включенной камерой и увидеть воссозданные видео.

После революции 1917 года банки были национализированы, в октябре 1921-го декретом Совета народных комиссаров в Москве был учрежден Государственный банк РСФСР, а в 1923-м — Государственный банк СССР. О работе банка во времена Советского Союза рассказывают воссозданные в музее рабочие места кассиров. До 1950-х годов финансовые и банковские работники носили специальную форму — темно-зеленые бархатные костюмы. Знаками различия старшего, среднего и младшего состава сотрудников были петлицы на воротнике.

Отдельная экспозиция посвящена истории наличного денежного обращения, на рассмотрение которой, по словам сотрудников музея, «можно потратить полдня». Здесь представлены проволочные монеты, которые чеканили с середины XIV века до 1717 года, первые круглые монеты крупного номинала — ефимки, советские выпуски монет и банкнот, облигации, чеки и талоны, а также памятные и инвестиционные моменты. Кроме того, в экспозиции представлены образцы кассовой техники для обработки наличных денег.

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