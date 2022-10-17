Действие семейной ипотеки продлено в России до 2024 года

«По поручению президента правительство продлевает действие семейной ипотеки, чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье. Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года», – сообщил Мишустин.

Он отметил, что в 2023 году ипотеку по льготной ставке смогут оформить более 150 тыс. семей. Общий объем выдачи займов, по прогнозам, составит около 1 трлн рублей.

Семьи, в которых родится ребенок в период действия программы, могут воспользоваться ставкой до 6% для покупки или строительства жилья, в том числе квартир в новостройках и частных домов. Максимальная сумма кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области — 12 млн руб., в других регионах — 6 млн руб.