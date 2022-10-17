Цифра дня: у 51% россиян нет сбережений и накоплений

В опросе социологического института приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Согласно результатам опроса, доля россиян, имеющих накопления, выросла с 2010 г. в полтора раза (2010 г. — 30%, 2022 г. — 44%). Сегодня о наличии сбережений говорят преимущественно мужчины (50%), молодые россияне 18-24 лет (47%) и россияне старшего возраста (53%).

При этом около трети опрошенных сообщили, что не имеют возможности откладывать деньги. По данным социологов, за 10 лет этот показатель практически не изменился (2012 г. — 36%, 2022 г. — 31%).

Опрос показал, что россияне чаще всего откладывают деньги про запас (31%), на ремонт дома (19%), на отдых или лечение (17%), на старость (16%), на покупку недвижимости (10%).

При возможности откладывать сбережения 30% россиян копили бы на покупку недвижимости, 29% на отдых или лечение, 20% на ремонт.