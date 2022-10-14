Компания Danone покинет российский рынок

«Компания Danone объявляет сегодня о решении инициировать процесс передачи фактического контроля своего бизнеса по молочной и растительной продукции в России», – говорится в заявлении компании.

В пресс-службе отметили, что Danone считает такое решение лучшим вариантом для обеспечения долгосрочной непрерывности местных бизнес-процессов, а также для своих сотрудников, потребителей и партнеров.

Danone — один из крупнейших в мире производителей молочных продуктов. В России компания производит продукцию под брендами Danone, Danissimo, «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Bio Баланс», «Растишка», «Актуаль», «Смешарики», «Тема», Alpro, Bebelac, «Малютка», Evian.