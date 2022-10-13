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Финансы

ЗакС скорректировал городской бюджет на 2022 год. Расходы увеличат почти на 74 млрд

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Деньги пойдут на дополнительную поддержку социальной сферы, инфраструктурных проектов, здравоохранение,  образование, дорожное строительство. Прибегать к внешним займам город в этом году не планирует.

Shutterstock.com

Законодательное собрание Петербурга одобрило в первом чтении проект корректировки городского бюджета на 2022 год.

Доходы Петербурга в этом году увеличатся на 183,9 млрд рублей. Основной прирост обеспечил налог на прибыль организаций – 139 миллиардов рублей сверх плана, сообщает Петербургский дневник. Отмечается, что было принято решение перераспределить незапланированные доходы.

Согласно проекту корректировки бюджета, расходы вырастут на 73,7 миллиарда рублей. На 15 миллиардов увеличится Резервный фонд Петербурга. Профицит составит 29,4 млрд рублей.

«Почти 74 млрд руб. планируется дополнительно вложить в реализацию социальной политики, развитие медицины и оснащение городских школ, а также первоочередные инфраструктурные проекты. Общий объем доходов бюджета в этом году составит 1 трлн 74 млрд 700 млн руб. Расходы намечено увеличить на 8% – до 1 трлн 45 млрд 200 млн руб», — сообщили в пресс-службе ЗакСа.

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