Цифра дня: 18 бизнес-центров в Петербурге не имеют ни одного арендатора

По данным аналитиков, площадь пустующих офисов в Петербурге по итогам третьего квартала 2022 года увеличилась до 378 тыс. кв. метров. С начала года в бизнес-центрах класса А доля свободных помещений возросла с 3,7% до 11%.

Как пишет РБК, это связано с освобождением крупных офисных блоков арендаторами из IT- сферы и с вводом новых объектов. В классе B c начала года доля свободных площадей увеличилась до 8,8%.

Аналитики насчитали в Петербурге 18 бизнес-центров общей площадью 154,7 тыс кв. м., в которых нет ни одного арендатора. Большая часть из них только вышла на рынок. Из-за сложившейся ситуации на офисном рынке девелоперы откладывают ввод новых объектов.

По прогнозу NF Group, объем ввода офисных площадей по итогам 2022 года составит около 123 тыс. кв. м, что на 22% ниже итогов прошлого года.