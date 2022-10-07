Рост цен на продукты и услуги ощутили 46% россиян

Опрос был проведен среди 1500 респондентов из 53 регионов. В прошлом месяце более быстрое подорожание товаров и услуг отметили 50% опрошенных.

Почти треть (32%) россиян ждут дальнейшего ускорения роста цен. В прошлом месяце доля респондентов с таким мнением составляла 24%. Согласно исследованию, треть россиян (33%) отметили повышение цен на мясо и птицу, каждый четвертый фиксировал рост цен на рыбу и морепродукты (25%), растительное масло и хлебобулочные изделия (по 23%).

Среди непродовольственных товаров, по мнению россиян, больше всего подорожали лекарства (30%), а также одежда и обувь (24%). С середины июня от 17% до 23% опрошенных каждую неделю отмечают повышение цен на бензин.