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Финансы

Рост цен на продукты и услуги ощутили 46% россиян

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Около половины россиян (46%) отметили, что цены на продукты, товары и услуги в сентябре росли быстрее, чем раньше. Такие данные приводит фонд «Общественное мнение».

Shutterstock.com

Опрос был проведен среди 1500 респондентов из 53 регионов. В прошлом месяце более быстрое подорожание товаров и услуг отметили 50% опрошенных.

Почти треть (32%) россиян ждут дальнейшего ускорения роста цен. В прошлом месяце доля респондентов с таким мнением составляла 24%. Согласно исследованию, треть россиян (33%) отметили повышение цен на мясо и птицу, каждый четвертый фиксировал рост цен на рыбу и морепродукты (25%), растительное масло и хлебобулочные изделия (по 23%).

Среди непродовольственных товаров, по мнению россиян, больше всего подорожали лекарства (30%), а также одежда и обувь (24%). С середины июня от 17% до 23% опрошенных каждую неделю отмечают повышение цен на бензин.

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