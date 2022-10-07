Пользователи «Сбера» сообщают о сбоях в работе приложения за границей

«Сервисы Сбербанка на территории России работают в штатном режиме. Некоторые клиенты, находящие за рубежом, могут столкнуться с временными ограничениями при использовании "Сбербанк Онлайн" из-за технических работ», — сообщили РБК в пресс-службе банка.

При обращении в поддержку клиентам рекомендуют пользоваться российским VPN. ТАСС в пресс-службе банка сообщили, что технические работы будут завершены в ближайшее время.