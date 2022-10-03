Состояние богатейших российских бизнесменов с начала года сократилось на $93,6 млрд

Как следует из рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, больше всех денег потерял сооснователь группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Его состояние сократилась до 7,24 млрд долларов (-11,2 млрд). Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов обеднел на $9,78 млрд, его состояние оценивается в $19,1 млрд. Геннадий Тимченко, акционер производителя природного газа «НОВАТЭК», потерял $9,66 млрд, состояние — $12,8 млрд.

В списке есть и российские бизнесмены, которые увеличили свое состояние: Андрей Гурьев разбогател до 9,48 млрд долларов, Татьяна Бакальчук — до 5,8 млрд долларов, Андрей Скоч — до 5,21 млрд долларов.

В рейтинг Bloomberg Billionaires Index включены 500 богатейших людей планеты. Первые три строчки в обновленной версии списка занимают Илон Маск, Джеф Безос и Бернар Арно.