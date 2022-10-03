Банки обязали идентифицировать устройства, с которых россияне проводят онлайн-операции

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на указания Банка России, с 1 октября россияне могут самостоятельно устанавливать в банке запрет на онлайн-операции или ограничивать их параметры — максимальную сумму транзакции или лимит на определенный период времени. Сделать это можно бесплатно и неограниченное количество раз. В случае, если россиянин является клиентом нескольких банков, обратиться нужно в каждый из них по отдельности через сайт, мобильное приложение или по телефону — порядок получения обращений банки устанавливают самостоятельно.

«Согласно требованиям законодательства, первично должна быть реализована возможность оформления таких заявлений в офисе банка. Мы также прорабатываем вопрос с реализацией подачи заявлений на установку лимитов через контакт-центр. Но снять лимиты, согласно требованиям законодательства, можно будет только в офисе банка», — комментируют в Газпромбанке. В ВТБ, в свою очередь, конкретного способа установления ограничений не называют, отмечая, что большинство клиентов могут получить услуги дистанционно.

Также с 1 октября банки обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты. Как сообщается, это необходимо для защиты клиентов от действий кибермошенников.