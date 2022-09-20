ЦБ собирается ввести ограничения на выдачу необеспеченных кредитов и микрозаймов

ЦБ установит макропруденциальные лимиты (МПЛ) на кредиты на уровне 10%, на микрозаймы — 14%. Для микрофинансовых организаций регулятор собирается ввести лимит на 35% на кредиты и потребительские займы, которые выдают заемщикам с более 80%. Такие ограничения позволят Центробанку ограничить до 25% долю кредитов с долговой нагрузкой более 80%, долю необеспеченных потребкредитов, выдаваемых более чем на пять лет, — на 10%.

«На фоне сокращения реальных доходов населения ухудшается качество необеспеченных потребительских кредитов — рост реструктуризаций сопровождается увеличением необслуживаемой задолженности (90+), в результате к середине 2022 года доля проблемной задолженности (90+ и реструктуризации) превысила уже 10% портфеля. В таких условиях представляется целесообразным с 1 января 2023 года начать применять МПЛ к банкам с универсальной лицензией и МФО», — говорится в информационно-аналитическом докладе Банка России.

В ЦБ отмечают, что за летний период портфель необеспеченных потребкредитов увеличивался — +0,2% в июне, +0,7% в июле и +1,8% в августе. Однако, по мнению регулятора, если снижать стандарты кредитования, «уязвимость финансовой системы к возможным шокам может увеличиться».