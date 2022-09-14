В России могут появиться филиалы иностранных банков. Но есть условие

О предложении Банка России пишут «Ведомости»: по данным газеты, мера, предполагающая разрешить банкам открывать российские филиалы, вошла в перечень инициатив по развитию финансового рынка, совместная презентация регулятора и Минфина была представлена на стратегической сессии в правительстве. Однако открыть свои филиалы в России смогут не все банковские организации, а только учрежденные в «дружественных» РФ странах. Представитель ЦБ не ответил на запрос газеты.

Понятие «филиал иностранного банка» в марте 2013 года было исключено из законов «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О валютном регулировании и валютном контроле». Такое решение означало фактический запрет на открытие филиалов иностранных банков в России и объяснялось конкурентными преимуществами, которые возникают у зарубежных финансовых организаций перед российскими.

Заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко считает, что открытие филиалов банков из «дружественных» стран может помочь в организации расчетов в национальных валютах по внешнеторговым операциям и привлечении инвестиций в экономику России. Регуляторные риски относительно этих банков невелики, так как уровни их процентных ставок не сильно отличаются от российских, отмечает доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Как напоминает генеральный директор АКРА Михаил Сухов, на сегодняшний день зарубежные банки могут открывать только дочерние компании. Возможность запускать филиалы, в том числе в России, может помочь повышению их активности.