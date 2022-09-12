Об инициативе Банка России по внедрению в банковскую систему отечественных банкоматов пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «дорожную карту», представленную регулятором в ходе заседания совета по наличному денежному обращению. Согласно документу, уже этой осенью два российских производителя — перевозчик банковского оборудования в России БФС и компания-производитель высокотехнологичного оборудования САГА — представят крупнейшим банкам страны свои первые образцы банкоматов.

В случае успешного периода тестирования и после его завершения начнется серийное производство банкоматов, а уже в первом квартале 2021 года банки получат несколько сотен российских устройств.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что представленные в «дорожной карте» сроки слишком оптимистичные. «В первой половине 2023 года будут отрабатываться, пилотироваться первые версии, а с середины года вполне возможен выход на промышленное производство и предложение отечественных банкоматов уже для всех банков», — дал он свою оценку проекту. По мнению эксперта, даже после выхода на серийное производство компании-производители будут продолжать работы по дальнейшей локализации аппарата — поэтапно в ближайшие два года.

Как считают эксперты, опрошенные изданием, создать полностью отечественный банкомат, локализованный в России на 100%, технически невозможно: если производить корпус и механическую часть аппарата в стране еще можно, то электроника «по большей части в РФ не производится и вряд ли скоро будет».

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров отмечает: производство банкоматов — достаточно высокотехнологичная отрасль, обеспечить быстрое импортозамещение в ней не получится. На весь процесс создания отечественных банкоматов он отводит не месяцы, а годы. Пока аппарат не будет готов, банки «будут вынуждены использовать импортные аналоги либо варианты отверточной сборки».