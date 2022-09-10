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Глава Минфина заявил, что предстоящий бюджет России «будет самым сложным»

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Глава Минфина России Антон Силуанов прогнозирует, что бюджет на ближайшие три года станет «самым сложным в его карьере.

По словам министра, бюджет на 2023-2025 годы будет сложен для проработки. В первую очередь это связано с тем, что в него закладываются средства на достижение технологического суверенитета России.

Антон Силуанов

Глава Минфина России:

Я думаю, что бюджет на предстоящую трехлетку будет самый сложный в моей профессиональной карьере. Мы, столкнувшись с ограничениями, с санкциями, поняли, что целый ряд критических технологий не производится в нашей стране. Поэтому и вопрос восполнения тех компетенций, которые мы получали из-за рубежа, - длительная достаточно, конечно, программа, но без нее нам никак не обеспечить технологический суверенитет. На все это тоже требуются деньги, и такие деньги мы изыскиваем как в текущем году, так и при подготовке бюджета на предстоящую трехлетку тоже закладываем их.

Также, по словам министра, в новом бюджете будут учтены объемы экспорта энергоносителей. В новом варианте бюджетных правил хотят учесть все возможные риски.

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