Глава Минфина заявил, что предстоящий бюджет России «будет самым сложным»

Глава Минфина России:

Я думаю, что бюджет на предстоящую трехлетку будет самый сложный в моей профессиональной карьере. Мы, столкнувшись с ограничениями, с санкциями, поняли, что целый ряд критических технологий не производится в нашей стране. Поэтому и вопрос восполнения тех компетенций, которые мы получали из-за рубежа, - длительная достаточно, конечно, программа, но без нее нам никак не обеспечить технологический суверенитет. На все это тоже требуются деньги, и такие деньги мы изыскиваем как в текущем году, так и при подготовке бюджета на предстоящую трехлетку тоже закладываем их.