Банки обяжут разъяснять клиентам условия вкладов в виде таблицы с октября

«При выборе и открытии вклада — как в офисе, так и онлайн — вкладчик сможет ознакомиться с его ключевыми условиями, сведенными в краткую и понятную таблицу. В ней будут указаны процентная ставка, условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, ограничения на пополнение и досрочное снятие денег», — сообщает регулятор.

Указ о форме таблицы подписала еще 3 июня 2022 года председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.