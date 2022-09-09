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Банки обяжут разъяснять клиентам условия вкладов в виде таблицы с октября

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Российские банки обяжут раскрывать условия вкладов в виде таблицы. Новое правило вступит в силу с 1 октября 2022 года, сообщает пресс-служба Центробанка.

Shutterstock.com

«При выборе и открытии вклада — как в офисе, так и онлайн — вкладчик сможет ознакомиться с его ключевыми условиями, сведенными в краткую и понятную таблицу. В ней будут указаны процентная ставка, условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, ограничения на пополнение и досрочное снятие денег», — сообщает регулятор.

Указ о форме таблицы подписала еще 3 июня 2022 года председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. 

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