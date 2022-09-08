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ЦБ продлил запрет на банковские комиссии для россиян за снятие валюты на полгода

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Центробанк России продлил запрет для банков взимать комиссию с россиян за выдачу валюты со счетов или вкладов. Ограничение будет действовать до 9 марта 2023 года, сообщили в пресс-службе регулятора.

Shutterstock.com

Эта мера была введена ЦБ 11 марта до 9 сентября 2022 года. Тогда в регуляторе уточнили, что комиссию, которую была удержана от выданной клиенту суммы до 10 тысяч долларов, должна быть зачислена на его банковский счет в рублях или выдана наличными рублями.

«Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств», — поясняется в сообщении.

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