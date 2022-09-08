ЦБ продлил запрет на банковские комиссии для россиян за снятие валюты на полгода

Эта мера была введена ЦБ 11 марта до 9 сентября 2022 года. Тогда в регуляторе уточнили, что комиссию, которую была удержана от выданной клиенту суммы до 10 тысяч долларов, должна быть зачислена на его банковский счет в рублях или выдана наличными рублями.

«Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств», — поясняется в сообщении.