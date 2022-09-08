Об обсуждении «приватизации» пенсионных накоплений россиян пишут «Ведомости» со ссылкой на совместную презентацию Минфина и Банка России, представленную в ходе стратегической сессии правительства по развитию рынка. Инициатива включена в блок, посвященный развитию пенсионного и страхового рынка. Предполагается, что граждане, у которых есть пенсионные накопления, смогут получить право инвестировать их по своему выбору при условии соблюдения определенных критериев. Каких именно — источники издания не сообщают.

Подтвердил факт инициативы председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, под «приватизацией» понимается передача в собственность россиян накоплений, сформированных по системе обязательного пенсионного страхования, но замороженных с 2014 года. На сегодняшний день средства фактически находятся в государственной собственности, но это, по словам Аксакова, технических нюанс, который предлагается преодолеть.

До 2014 года 6 процентных пунктов из страхового тарифа в 22% составляли накопительную часть пенсии. Ею можно было распоряжаться более свободно, чем страховой — в частности, переводить в негосударственный пенсионный фонд для повышения доходности. В 2014 году правительство ввело мораторий на формирование накопительных сбережений, который в конце прошлого года был продлен до 2024 года.

На сегодняшний день возможности россиян, которые обладают такими накоплениями, ограничены переводом из одного негосударственного пенсионный фонд (НПФ) в другой. По словам Аксакова, в рамках инициативы планируется сформировать систему, когда граждане смогут выбрать, оставлять ли им деньги под управлением фонда — пенсионного фонда России или НПФ — либо инвестировать самостоятельно.