Мосбиржа возобновила торги валютой и драгоценными металлами

Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов приостановлены на Мосбирже в 10:50 по московскому времени. «Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении биржи.

Позже в пресс-службе Мосбиржи приостановку торгов объяснили выявленной ошибкой в конфигурации торговой системы валютного рынка.

«В связи с выявленной ошибкой в конфигурации торговой системы валютного рынка, биржа приняла решение о временном приостановлении торгов до ее устранения. Торги на других рынках Московской биржи проходят в штатном режиме», — приводят «РБК Инвестиции» сообщение пресс-службы Мосбиржи.

В 12:15 торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи возобновились.

Напомним, ранее Мосбиржа объявила о возобновлении вечерних торгов на фондовом рынке. С 12 сентября сессия будет идти с 09:50 до 23:50 по московскому времени: до 18:50 будет проводиться основная торговая сессия, с 19:00 — вечерняя. В рамках вечерней сессии будут доступны 46 ценных бумаг, в том числе акции из индекса Мосбиржи. Позднее планируется возобновление торгов паями биржевых фондов.