ЦБ впервые раскрыл убытки банков из-за санкций. Они достигли 1,5 трлн рублей

Центробанк впервые раскрыл убытки, понесенные российскими банками из-за санкций. По итогам первого полугодия 2022-го они достигли 1,5 триллиона рублей.
Первый зампред Банка России — о причинах убытков, выдержка из интервью РБК:
Речь идет прежде всего о свопах и форвардных контрактах. Когда происходило их прекращение, то в зависимости от валютного курса в моменте наши банки фиксировали результат, в основном убытки. Многим банкам не повезло по закону бутерброда, который падает всегда не той стороной. […] Волатильность валютного курса была огромная, сначала рубль упал, а потом отжался — курс был 110, а потом стал 55. Так получилось, что на низком курсе рубля зафиксировали убытки по производным финансовым инструментам.
У многих банков, занимающихся международными операциями, есть открытая балансовая позиция по валютному риску, которую не могут теперь быстро закрыть из-за сворачивания рынка производных финансовых инструментов. Соответственно, курс меняется, и меняется финансовый результат из-за эффекта валютной переоценки. У некоторых банков перекосило позицию в неудачную с точки зрения рыночной конъюнктуры сторону. Они потеряли сначала на ослаблении рубля, а потом еще раз потеряли уже на его укреплении.
В последний раз Центробанк официально публиковал данные о чистой прибыли банков в январе 2022 года — тогда она составляла 164 миллиарда рублей. В феврале регулятор перестал раскрывать финансовый результат сектора, а также запретил кредитным организациям публиковать регулярную отчетность.
Несмотря на понесенные убытки, повторения сценария 2017 года, когда банки «складывались, как карточные домики», вряд ли возможно, считает Тулин. «Мы не ожидаем повторения событий 2014-2017 годов, когда банковские крахи происходили из-за проблем, копившихся в банковском секторе на протяжении многих предшествующих лет, задолго до 2014 года. События 2014 года лишь усугубили эти застарелые проблемы, вывели их наружу», — отмечает он. Сейчас, несмотря на то, что «обстановка и в банковской индустрии, и в органе банковского надзора» изменилась, Центробанк «на всякий случай» готовится вновь задействовать для спасения банков Фонд консолидации банковского сектора или учредить для этого новый фонд — уже за счет вложений самих банков.
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