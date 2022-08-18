Опрос: 69% россиян испытывают финансовые трудности

Такие выводы сделали в центре исследований гражданского общества ВШЭ в результате опроса, в котором поучаствовали 2003 человек, пишут «Ведомости». О недостатке денег россияне жалуются третий год подряд: в 2020 году о сложностях заявляли 66%, в 2021 — 69%. Не испытывают существенных материальных проблем 29% опрошенных в 2022 году.

В допандемийные времена 49% респондентов признавались, что их материальное положение зависит от них самих, в 2022 году доля таких ответов снизилась до 46%. Внешние силы винят как в 2019, так и в 2022 году, 20% опрошенных.

По данным Росстата, в первом квартале текущего года доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен снизились на 1,2% в годовом выражении, во втором — на 0,8%. В мае Минэкономразвития предполагали, что реальные располагаемые доходы населения сократятся на 6,8%, но улучшило свой прогноз до падения на уровне 2,8%.