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СМИ: в России предлагают замораживать переводы от 10 тысяч рублей до повторного подтверждения

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В России хотят ввести заморозку банковских переводов на сумму свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах. Это должно помочь в борьбе с мошенниками, считают в Экспертном совете по защите прав потребителей финансовых услуг при Центробанке, пишут «Известия».

Shutterstock.com

Такое предложение могут расширить и на получение кредитов, которые иногда оформляют без согласия заявителя. Предполагается, что чтобы совершить перевод, клиента попросят пройти дополнительную идентификацию или ввести фиксированный ПИН-код.

Один из членов экспертного совета, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева считает, что такая мера уже эффективно работает на маркетплейсах и сервисах объявлений.

По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, подобная мера может привести к дополнительным расходам как со стороны банков, так и клиентов финансовой организации. Он пояснил, что десять тысяч рублей — распространенная сумма для переводов.

Отмечается, что в первом квартале 2022 года через Систему быстрых платежей россияне переводили в среднем 5,6 тысячи рублей. Такие данные приводит Центробанк.

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