Рост цен на какие товары и услуги раздражает россиян сильнее всего? Выяснили аналитики

Как следует из результатов опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», по сравнению с декабрем 2021 года россиян стал чаще раздражать рост цен на коммунальные услуги (13% против 11% в конце 2021 года), товары для дома и бытовую химию (9 против 3%), лекарства (6 против 4%) и бытовую технику (сегодня 3%, в прошлом году — менее 1%). При этом критиковать стоимость топлива и горюче-смазочных материалов стали реже: 5% сегодня против 17% в декабре 2021 года.

«Эту ситуацию объясняют данные Росстата: за первое полугодие 2022 года прирост цен на бензин составил всего 0,39%, дизельного топлива — 1,71%. Даже если цены не растут — все равно находятся люди, которые по инерции продолжают ворчать про подорожание. Чего не скажешь про цены на продукты: судя по цифрам официальной статистики, они выросли на 12,54%, и эта динамика раздражает каждого второго респондента», — отмечают аналитики.

Женщины чаще раздражаются из-за роста цен на продукты, товары для дома, лекарства и проезд в общественном транспорте. Мужчины — из-за подорожания горюче-смазочных материалов и бытовой техники. Всего в опросе сервиса приняли участие 1 600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.