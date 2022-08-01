В июне банки выдали россиянам рекордный с 2019 года объем кредитов в валюте

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Банка России, по итогам июня объем кредитов, предоставленных россиянам в иностранной валюте, составил 1,25 миллиарда долларов (79,7 миллиарда рублей), тогда как еще в мае он находился на отметке в 0,72 миллиарда долларов (45,2 миллиарда рублей). Такой объем максимальный с 2019 года и растет второй месяц подряд.

Одновременно с этим общий объем задолженности в иностранной валюте по розничному портфелю сокращается — по состоянию на начало июля он оказался на 14% ниже показателя первого месяца лета и составил 0,62 миллиарда долларов (32,2 миллиарда рублей).

По официальным данным Банка России, в июне банки не выдавали ипотеку в валюте, а уже существующие кредиты на недвижимость в долларах и евро ранее было поручено перевести в рубли. В крупнейших банках ВТБ, «Альфа-банк», Московском кредитном банке, Промсвязьбанке и Совкомбанке также отметили, что не выдают розничным клиентам кредиты в иностранной валюте.

Эксперты связывают рост выдачи кредитов в валюте с возвращением «челночного» бизнеса 1990-х годов, так как «сегодня человеку с улицы получить валютный кредит в банке почти невозможно». По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, такие кредиты берутся на закупку и реализацию малых партий потребительских товаров.

«Пока крупные корпорации выстраивают цепочки поставок для организации параллельного импорта, на «Авито» и на рынках уже можно приобрести смартфоны флагманских моделей по турецким или эмиратским ценам в пересчете по текущему курсу. Тогда как цены в торговых сетях на аналогичные модели могут быть выше на 30-50%», — говорит он.

Также эксперты не исключают, что речь идет о валютных спекуляциях: физические лица берут кредиты в долларах для того, чтобы обменять их на рубли, а через несколько дней откупить валюту по более низкому курсу для погашения займа. «Если учесть, что получить валютный кредит заемщику с улицы непросто и что в начале июня увеличили сумму перевода физическими лицами за границу, то можно предположить, что эта схема хорошо продумана», — резюмирует источник издания.