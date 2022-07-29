Россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги у друзей и родственников

Как следует из результатов опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», с просьбой одолжить денег до зарплаты лучше обращаться к коллегам-мужчинам или сослуживцам старше 45 лет. 11% опрошенных обращаются к родственникам, 7% к друзьям, по 1% занимают деньги у коллег или берут заем на работе. Почти каждый пятый россиянин (19%) в случае нужды берет кредит в банке, 60% утверждают, что не берут денег в долг.

Одалживают деньги родственникам 22% россиян, друзьям — 21%, коллегам — 9%. Мужчины более отзывчивы к просьбам сослуживцев дать в долг до зарплаты — 10% против 8% среди женщин. Однако больше всего тех, кто готов подкинуть денег коллеге — среди россиян старше 45 лет (11%). А вот 44% опрошенных никому не дают денег взаймы.

Средняя сумма, которую среднестатистический россиянин может одолжить родственнику, составляет 16 тысяч рублей, другу — 11 800, коллеге — 5 800 рублей.

«По сравнению с аналогичным исследованием прошлых лет, россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги. Средние суммы, которые готовы занять родственникам и друзьям, тоже уменьшились. И лишь коллегам готовы одалживать столько же, сколько и в прошлом году, впрочем, сумма эта скромна (менее 6000 рублей)», — резюмировали аналитики.