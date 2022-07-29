Исследование: с февраля коллекторы стали чаще собирать долги россиян через суд

Как следует из результатов исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, которые приводит РБК, начиная с февраля 2022 года коллекторы стали активнее собирать с россиян долги в судебном порядке. В июле доля таких взысканий составила 58,7%, тогда как еще в январе она находилась на уровне 49,3%. В феврале этот показатель составил 55,9%, в марте 58,9%, а на апрель пришелся пик — доля взысканий задолженностей в судебном достигла 59%.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев отмечает, что в кризис досудебное взыскание долгов становится более трудным ввиду снижения доходов: население старается в большей степени отложить деньги про запас, чем направить их на погашение долгов. При ухудшении экономической ситуации «так было всегда», отмечает он.

«Мы видим явную тенденцию снижения досудебного взыскания в пользу судебного. […] К сожалению, многие физические лица настаивают в период кризиса на суде, надеясь, что тот спишет все долги, и лишь после решения суда понимают ошибочность своей теории», — резюмирует Мехтиев.

Генеральный директор коллекторского агентства «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата также отмечает снижение эффективности досудебных взысканий в текущем году. На это, по мнению эксперта, есть «объективные причины»: сложная экономическая ситуация, уход с рынка инвесторов и многих иностранных компаний, что, соответственно, повышает уровень безработицы, снижение доходов россиян.