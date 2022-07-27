Сбербанк поднимет стоимость уведомлений об операциях. Впервые за 20 лет

С 1 августа новая цена составит 40 или 70 рублей в зависимости от типа карты. При этом в банке подчеркнули, что уведомления по кредитной «Сберкарте» по-прежнему останутся бесплатными.

«Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 рублей. Оно связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество, и виды отправляемых сообщений», — пояснили в банке.