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Сбербанк поднимет стоимость уведомлений об операциях. Впервые за 20 лет

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Сбербанк решил увеличить стоимость уведомления об операциях на 10 рублей. Это произойдет впервые за 20 лет предоставления услуги, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Evgeniy Vasilev / Shutterstock.com

С 1 августа новая цена составит 40 или 70 рублей в зависимости от типа карты. При этом в банке подчеркнули, что уведомления по кредитной «Сберкарте» по-прежнему останутся бесплатными.

«Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 рублей. Оно связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество, и виды отправляемых сообщений», — пояснили в банке.

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