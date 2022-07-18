ЦБ хочет обязать банки ввести в приложения идентификацию по биометрии

Как сказано в документе, организации, которые не введут биометрию для своих приложений, не смогут через них выдавать кредиты или открывать вклады для новых клиентов. Замечания к документу будут принимать до 28 июля. Указание вступит в силу спустя 10 дней после публикации.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в банковском рынке, через мобильные приложения оформляется большая часть вкладов и заметная доля кредитов. Отмечается, что для регистрации в приложении в основном требуется используется банковская карта, которую клиент уже получил. В этом случае проходить дополнительную идентификацию не требуется, поскольку все данные уже собраны.

Эксперты считают, что указание регулятора подходит только для новых клиентов. «Но фактически банкам поставлен ультиматум — обеспечить идентификацию в мобильном приложении через ЕБС или прекратить выдавать с его помощью кредиты», — заявил источник газеты в банковской среде.

По словам директора Национальной платежной ассоциации Марии Михайловой, усовершенствование мобильного приложения банка потребует 10-15 млн рублей дополнительных затрат.

Как сообщил представитель платформы Voximplant Алексей Кривошеев, приложения ведущих российских банков уже обладают возможностью идентифицировать клиента по лицу.

«Также и голос клиента при звонке в банк уже идентифицируется в колл-центре. Сейчас это все реализовано на собственных технологических решениях банков, но доработать Android-приложение, чтобы оно отправляло данные в ЕБС для идентификации человека по биометрии, а затем получало ответ, технически несложно», — заявил он.

По мнению руководителя «Национального платежного совета» Алмы Обаевой, указание «выглядит немного насильственным», а подобное давление на банки неоправданным: «С безопасностью в единой биометрической системе не все гладко, и об этом не раз говорили участники рынка». Видимо, полагает эксперт, «государству очень надо, чтобы граждане сдали свои биометрические данные».