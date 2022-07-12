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Клиенты Сбера пожаловались на повышение первого взноса по одобренной ипотеке до 35%

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Клиенты Сбера жалуются на «необоснованное» повышение взноса по уже одобренным заявкам на ипотеку с 15-20% до 35%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отзывы на сайте «Банки.ру» и потенциальных заемщиков.

Starikov Pavel / Shutterstock.com

По словам заемщиков, они уже предоставили все необходимые документы на этапе подачи заявки. Также многие признаются, что уже потратились на оформление сделки — внесли залог продавцу, оплатили оценку недвижимости, заплатили риэлтору и т. д.

В Сбере пояснили, что банк вправе отклонить заявку на ипотеку при недостаточной платежеспособности заемщика, хотя «в индивидуальном порядке ищет возможность не отказать, в том числе предлагая увеличить сумму первоначального взноса». Авторы жалоб заявили, что их материальное положение с момента подачи заявки не изменилось.

Юристы отмечают, что такая практика вполне законна: даже в окончательном решении банка есть оговорка, по которой кредитная организация может отказать в предоставлении займа, если сведения клиента изменятся или не подтвердятся в день сделки. Эксперты признаются, что самым надежным уровнем первого взноса по ипотеке называют 30–40% от стоимости жилья, чтобы в случае дефолта заемщика банк мог с комфортом продать залог на торгах с дисконтом.

Правозащитники признаются, что такие действия кредитной организации можно назвать недобросовестным поведением. Повышение процента первоначального взноса можно трактовать как злоупотребление правом в рамках статьи 10 ГК РФ, так как банки в этом случае ведут себя «не так, как ожидают другие участники гражданского оборота».

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