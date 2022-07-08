На что готовы россияне, чтобы стать миллионерами? Выяснили аналитики

Только 16% россиян считают, что для заветного статуса достаточно всего 1 миллиона рублей. Остальные респонденты назвали более высокий «порог вхождения в богатство»: 20% — от 30 миллионов рублей, 15% — от 1 миллиона долларов, 15% — 5-10 миллионов рублей, 14% — 10-20 миллионов рублей, 11% — 2-5 миллиона рублей, 9% — 20-30 миллионов рублей. Об этом говорят результаты опроса «Росгосстрах жизнь» и «Открытие», которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru».

Только 8% опрошенных уже считают себя миллионерами. Из числа оставшихся респондентов лишь 9% не хотели бы ими стать — в основном из-за того, что «для этого нужны большие связи, которых у меня нет» (39%), а также из-за нежелания ставить работу в приоритет и нарушить баланс между работой и личной жизнью (29%), из-за отсутствия веры в себя (18%), нежелания работать на износ (12%) и лени (8%).

Подавляющее большинство желающих стать миллионерами уже сейчас пытаются достичь своей цели (82%). Для этого они стали меньше проводить время с близкими и больше работать (28%), откладывать деньги (27%), трудиться «24/7» (20%), повышать квалификацию в надежде найти высокооплачиваемую работу (19%), совмещать несколько работ (10%). Еще 6% идут более легким путем и пытаются найти клад.

Свыше четверти опрошенных (28%), учитывая свой текущий уровень дохода, рассчитывают стать миллионерами через год-два. Каждый четвертый (25%) — через 3-5 лет, каждый пятый (22%) — через полтора-два года, почти столько же (20%) — через 2-3 года, каждый восьмой (12%) — через 10 лет или более. Лишь 5% ожидают свой миллион через полгода или раньше.

«Судя по результатам опроса, большинство респондентов верит в то, что, откладывая часть своих доходов и формируя накопления, в итоге можно приблизиться к реализации своей мечты. Больше 50% опрошенных заявили, что готовы откладывать 200 тысяч рублей в год и больше. Это значит, что что за 5 лет они смогут скопить миллион рублей. Безусловно, это ставит перед рынком страхования жизни ответственную задачу — предоставить этим людям инструменты для накоплений. Понятные, защищенные инвестиции, которые смогут ускорить накопления либо позволят сделать это меньшими затратами», — говорит руководитель управления инвестиционного страхования «Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов.